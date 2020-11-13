МВС розповіло про затриманих під час стрілянини у Києві і вилучений «арсенал»

Один із трьох чоловіків, яких затримали щодо інциденту із стріляниною у Києві, внаслідок якої було поранено патрульного поліцейського, перебував у розшуку за незаконне поводження зі зброєю.

Про це інформує пресслужба МВС, передає Укрінформ.

«Із правопорушниками працюють слідчі та оперативники. З’ясувалося, що чоловік, який поранив поліцейського, перебуває у розшуку за незаконне поводження зі зброєю і раніше був судимий за вчинення вбивства та розбою. Стрілок та його спільники – жителі Хмельницької області», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, з місця подій вилучено два пістолети з ознаками переробки, три гранати, маски, рації, відмички, кайданки, скотч, хомути для зв’язування рук, газовий балончик. Такий «набір» може вказувати на причетність затриманих до вчинення розбійних нападів. Ця інформація ретельно перевіряється.

Уточнюється, що патрульного із вогнепальними пораненнями госпіталізували, лікарі роблять йому операцію.

Як повідомляв Укрінформ, у столиці правоохоронці затримали трьох осіб, які спричинили стрілянину у Святошинському районі, внаслідок якої постраждав патрульний поліцейський.

За фактом події поліція відкрила кримінальне провадження.