На Харківщині на території приватних угідь обстріляли авто, поранили жінку – поліція

У Куп’янському районі на Харківщині співвласники мисливського господарства обстріляли автомобіль з людьми, яких вони начебто прийняли за браконьєрів, внаслідок чого жінка отримала вогнепальне поранення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківщини.

«Слідчі встановили, що 7 листопада близько 23:00 57-річний житель Куп’янського району разом зі своїм 19-річним онуком і 44-річним знайомими з Харкова здійснювали об’їзд мисливських угідь на позашляховику Toyota. Під час руху вони побачили автомобіль «ВАЗ», в якому їхали потерпіла разом зі своїм співмешканцем і його сином, та начебто прийняли їх за браконьєрів. З метою зупинки транспортного засобу вони зробили кілька пострілів у небо, а потім 44-річний чоловік, який перебував на задньому сидінні іномарки, здійснив кілька пострілів у бік автомобіля «ВАЗ». Водій позашляховика умисно допустив наїзд на легковик, щоб той зупинився», - йдеться у повідомленні.

На Харківщині на території приватних угідь обстріляли авто

В поліції наголосили, що чоловіку, який обстріляв автомобіль, уже оголосили підозру за ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

У відділі комунікації кореспонденту агентства додали, що один із чоловіків, який перебував у машині, – співзасновник мисливського господарства, що орендує землю, де відбулася стрілянина, другий - єгер цього мисливського господарства.

«Слідчі зібрали беззаперечні докази причетності 44-річного підозрюваного до скоєння злочину», - зазначили в поліції.

Чоловікові загрожує від 7 до 15 років ув’язнення.