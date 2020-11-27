Обручки та натільні хрестики в обмін на харчі: У Чернігові презентували книгу про Торгсин

У Чернігові відбулася презентація першого в Україні фундаментального дослідження діяльності в колишньому СРСР контор так званого Торгсину - організації, яка в 1930-1936 роках за безцінь скуповувала в населення золото та інші коштовності і розквіт якої припав на період Голодомору.

Називається книга «Золото - державі! Торгсин у Радянській Україні (1932-1936 роки)», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це - науково-популярне видання, розраховане на широке коло читачів - науковців і громадян, які цікавляться історією. Охоплює різні аспекти діяльності системи Торгсин в Україні і в Чернігівській області зокрема. Обсяг - 320 сторінок. Окрім тексту, книга містить ілюстрації, мапи про мережу Торгсинів в Україні, порівняння з поширенням Голодомору 1933 року та смертністю в областях. Є таблиці зі статистикою», - розповів автор монографії, чернігівський історик, кандидат історичних наук Микола Горох.

Як було прозвучало на презентації, зазначена книга - це перше узагальнене дослідження, присвячене Торгсину в Україні, в тому числі, регіональному аспекту діяльності організації.

За словами автора, над книгою він працював із 2014 року. Вийшла вона у київському видавництві «HREC PRESS» тиражем 1500 примірників. Зараз вона продається на сайті видавця.

Перша презентація монографії «Золото - державі! Торгсин на Чернігівщині (1932-1936 роки)» відбулася в Чернігівському обласному історичному музеї ім. В.В. Тарновського, через карантин - у вузькому колі істориків та музейників. Захід був приурочений до Дня вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр.).

Ще коли тривала робота над книгою, в Укрінформі публікувалося інтерв’ю Миколи Гороха, в якому він розповів про те, як працював над цією насправді малодослідженою темою, про мету створення радянською владою Торгсину та його діяльність. Науковець зазначав, що це була спланована радянською владою акція з пограбування народу.

Торгсин був створений 18 липня 1930 року під офіційною назвою «Спеціальна контора з торгівлі з іноземцями на території СРСР». У червні 1931-го уряд дозволив радянським громадянам приносити в Торгсин золоті монети і за них там щось купувати. У період Голодомору в конторах організації люди за прикраси вимінювали харчі. В лютому 1936 року система «Торгсин» була офіційно закрита. Валютні магазини для іноземців залишились, а валюта скуповувалась за радянські рублі в державних банках вже за іншими цінами.

Фото надане Чернігівським історичним музеєм ім. В.В. Тарновського