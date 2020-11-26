У мера Франківська буде 10 заступників

На першій сесії новообраної міської ради Івано-Франківська ухвалено структуру виконавчих органів, згідно з якою міський голова Руслан Марцінків отримав 10 заступників.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє Івано-Франківська міська рада у Фейсбуці.

Зокрема, першою заступницею міського голови стала Вікторія Сусаніна, заступниками – Вікторія Дротянко, Олександр Левицький, Віталій Федорів, Руслан Гайда, Микола Вітенко, Тарас Полатайко, Петро Шкутяк, Михайло Смушак, Ігор Шевчук.

Зокрема, член партії «Європейська солідарність» Петро Шкутяк, який балотувався на посаду міського голови і здобув близько 7% голосів виборців, на посаді заступника міського голови куруватиме Департамент інвестиційної політики, проєктів, міжнародних зв’язків, туризму та промоцій міста.

А Віталій Федорів, звільнений з посади голови Івано-Франківської ОДА 5 листопада 2020 року, на посаді заступника мера відповідатиме за дороги, транспорт, освітлення та призначення старост у селах, які приєднались до Івано-Франківська.

Раніше у міського голови Івано-Франківська було п’ять заступників.

До складу Івано-Франківської ОТГ входить місто Івано-Франківськ та 18 сіл.

Як повідомлялося, Руслан Марцінків здобув більше 85% голосів на виборах міського голови Івано-Франківська і переміг у першому турі.

До складу Івано-Франківської міської ради увійшли представники трьох політичних сил: «ВО «Свобода» (28 депутатів), «Європейська солідарність» (10 депутатів) та партії «Батьківщина» (4 депутати).