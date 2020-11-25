На Донеччині розгорнуть мобільний COVID-шпиталь на 200 ліжок

У Донецькій області в рамках боротьби з COVID-19 розгорнуть мобільний шпиталь на 200 ліжок, який будуть обслуговувати 9 медичних бригад.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це 25 листопада під час брифінгу у Краматорську повідомив начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров’я та забезпечення лікарськими засобами управління організації та розвитку медичної допомоги населенню Департаменту охорони здоров’я Донецької ОДА Олександр Педенко.

«Донецькою облдержадміністрацією розглядається і готується план заходів щодо розгортання мобільного шпиталю в регіоні. Орієнтовно визначились, що шпиталь буде на 200 ліжок, котрі будуть обслуговувати 9 медичних бригад», - сказав Педенко.

Він уточнив, що кожна медична бригада складається відповідно до вимог Національної служби здоров'я України з трьох лікарів, трьох санітарок та шести середніх медичних працівників, тобто 12 осіб – це одна мобільна бригада.

«Таких бригад буде 9, плюс інший персонал для обслуговування закладу в 200 ліжок. Шпиталь цей буде на території Донецької області», - додав Педенко.

Він нагадав, що у медичних закладах області наразі 2528 ліжок виділено під лікування хворих на COVID-19 та пацієнтів з підозрою.

За словами Педенка, усього з початку пандемії на Донеччині на COVID-19 захворіло 20 871 особа, з них 9 638 пацієнтів одужали, ще 10 860 – продовжують лікування. 373 випадки коронавірусної хвороби завершилися летально.

Як повідомлялося, станом на 25 листопада в Україні лабораторно підтверджено 13 882 нових випадки коронавірусної хвороби. Загалом за весь час пандемії захворіли 661 858 осіб.