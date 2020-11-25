Зеленський поїде у Дніпро на прощання з гендиректором КБ «Південне»

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у церемонії прощання з генеральним директором КБ «Південне» Олександром Дегтяревим, яка відбудеться 26 листопада у Дніпрі.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Президента. Глава держави також висловив щире співчуття рідним та близьким померлого. Як повідомляв Укрінформ, генеральний директор КБ «Південне» Олександр Дегтярев 24 листопада помер від коронавірусу. З 2018 року Дегтярев працював на посаді генерального директора Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля». Фото: ОП