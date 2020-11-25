У Житомирі 40% працівників шкіл перехворіли або хворіють на COVID-19

У Житомирі 40,1% працівників шкіл уже перехворіли або зараз хворіють COVID-19.

Про це на позачерговому засіданні виконавчого комітету Житомирської міської ради повідомив мер обласного центру Сергій Сухомлин, передає кореспондент Укрінформу.

«Минулого тижня ми проводили ІФА-тестування всіх працівників шкіл. Середня цифра по школах 26% (тих, у кого виявили антитіла – ред.), а з урахуванням захворілих ми виходимо на 40,1% людей, які хворіють у даний момент чи перехворіли на COVID-19. Було 4000 тестів і це вже більш серйозний масив», - зазначив Сухомлин.

За його словами, результати тестування показують, що офіційна статистика не відповідає дійсності. Водночас із тих 40,1% кількість важких хворих незначна.

Як повідомляв Укрінформ, Житомир отримав від благодійників 4000 тестів для проведення для експрес-діагностики на коронавірус серед учителів. У 24,7% протестованих виявили антитіла до COVID-19. На підставі цих результатів у місті вирішили дозволити повернутися до шкіл учням 5-11-х класів, які досі навчалися дистанційно.

На Житомирщині підтверджено 27 369 випадків COVID-19, 16 438 осіб одужали, 467 померли.

Наразі вся територія області віднесена до червоної зони епіднебезпеки.

В Україні станом на 25 листопада лабораторно підтвердили 661 858 випадків COVID-19, з них за добу – 13 882.