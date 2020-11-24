Сєверодонецький «Азот» розпочав відвантаження медичного кисню лікарням Луганщини

ПрАТ «Сєверодонецьке об'єднання «Азот» отримало реєстраційне свідоцтво і відновило випуск кисню медичної якості, який уже надходить медичним установам.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба групи компаній Group DF, яка контролює «Азот».

«Ми повністю виконали домовленості з керівництвом області та почали поставки кисню медичної якості в медустанови регіону. Передусім йдеться про лікарні Сєверодонецька, Лисичанська, Рубіжного, Новоайдара та інших населених пунктів Луганської області. Всі дозвільні процедури ми пройшли максимально оперативно, починаючи з подачі документів у Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я», - цитує пресслужба голову правління ПрАТ Леоніда Бугайова.

Медичний кисень Сєверодонецького «Азоту» зареєстрований і внесений до Державного реєстру лікарських препаратів як препарат для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію коронавірусної хвороби (COVID-19).

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Потужності підприємства дозволяють випускати 500 кубічних метрів на годину кисню медичної якості. Оскільки «Азот» сьогодні працює в умовах повного виробничого циклу з випуску мінеральних добрив, технологічно можливість для випуску медичного кисню є.

«Підприємство почало відвантаження цієї продукції нашим медичним установам, що значно допоможе в лікуванні хворих. Ми розуміємо важливість цілодобової його наявності - це врятує людські життя», - прокоментував подію голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай.

Обсяг медичного кисню, який виробляє «Азот», повністю задовольнить потреби Луганщини. Зараз майже всі заклади охорони здоров'я області, які визначені для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19 і мають потребу в кисні, або вже уклали договори, або завершують оформлення відповідної документації.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 24 листопада в Україні зафіксували 12 287 нових випадків COVID-19, загалом за весь час пандемії захворіло 647 976 осіб.