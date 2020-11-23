На Житомирщині за добу - найбільше випадків коронавірусу від початку пандемії

На Житомирщині за минулу добу, 22 листопада, підтвердили 812 випадків коронавірусу, що є найбільшим показником із початку пандемії.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Житомирську ОДА.

«Станом на 09:00 23.11.2020 (за минулу добу 22 листопада) зареєстровано новий антирекорд – 812 нових лабораторно підтверджених випадків», - йдеться у повідомленні.

За добу в області від коронавірусу одужали 72 хворих та померли 11 осіб.

Завантаженість лікарень, де надають допомогу пацієнтам із COVID-19, становить 46,2%.

Досі найбільший добовий приріст інфікувань коронавірусом фіксували 31 жовтня, коли підтвердили 707 нових випадків захворювання.

Загалом на Житомирщині підтверджено 26 966 випадків COVID-19, 14 891 особа одужала, 449 померли.

Наразі вся територія області віднесена до червоної зони епіднебезпеки.

В Україні станом на 23 листопада лабораторно підтвердили 635 689 випадків COVID-19, з них за добу – 10 945.