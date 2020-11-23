На Одещині поліцейські вилучили у трьох мешканців наркотиків на 1 мільйон

Поліцейські вилучили у трьох жителів Одещини наркотиків і психотропів на понад мільйон гривень, за кримінальні оборудки фігурантам загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Мішки, ємності та коробки з марихуаною, а також пакетики з амфетаміном – все це виявили поліцейські спільно з працівниками митниці, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури № 2 та за силової підтримки бійців спецпідрозділу ТОР.

Вилучене направлено на дослідження, за вчинене фігурантам загрожує до восьми років за ґратами.

У поле зору оперативників Управління боротьби з наркозлочинністю в Одеській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції потрапив раніше судимий 41-річний одесит. Як з’ясувалося, чоловік організував продаж марихуани в Одесі. Під час санкціонованого обшуку за місцем його проживання правоохоронці виявили коробки та пакети з марихуаною.

33-річна мешканка Біляївського району займалася вирощуванням конопель, в основному методом «гідропоніки», постачанням, виготовленням, зберіганням та оптовим збутом вже готового наркотичного засобу марихуана. Крім того, на її присадибній ділянці правоохоронці виявили теплицю, яку жінка використовувала для культивування нарковмісних рослин. У результаті заходів вилучено близько трьох кілограмів марихуани, яка зберігалась у банках та мішках.

Ще одного торговця марихуаною поліцейські виявили на території Біляївського району. Окрім наркозілля 34-річний чоловік пропонував наркозалежним і амфетамін. У його будинку працівники поліції виявили уже розфасований психотроп та коробки з марихуаною.