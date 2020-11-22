На Запоріжжі спостерігачі ОПОРИ потрапили у ДТП

У Запорізькій області в ДТП потрапили троє спостерігачів громадянської мережі ОПОРА.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написала голова правління ОПОРИ Ольга Айвазовська, передає кореспондент Укрінформу.

"Сьогоднішній ранок розпочався з трагічного повідомлення про аварію, в яку потрапили три наших спостерігачі о 6 ранку, прямуючи до виборчих дільниць Бердянська Запорізької області", - йдеться у повідомленні.

Причиною аварії стали погодні умови, ожеледиця та стан дороги. Двоє спостерігачів отримали тілесні ушкодження у вигляді садна на тілі, забій грудної клітини, струсу мозку. Водій отримав тілесні ушкодження у вигляді компресійного перелому 12 хребця та забій грудної клітини.

Перша медична допомога була надана в районній лікарні Приморська.

Спостерігача ОПОРИ Юрія Бородавку було направлено реанімобілем до обласної лікарні.

Як повідомлялось, в Бердянську сьогодні другому турі обирають міського голову. У другий тур вийшли Олександр Свідло (Опозиційна платформа за життя) та Валерій Баранов (За майбутнє).