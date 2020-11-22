Поліція Бердянська розслідує, хто обіцяв iPhone за фото з дільниці

В Бердянську, де сьогодні повторно обирають міського голову, зафіксували спробу підкупу виборців.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі ГУНП в Запорізькій області.

"За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.160 Кримінального кодексу України (підкуп виборця). Тривають слідчі дії", - прокоментували в поліції.

У Фейсбук з'явилось оголошення, в якому виборців просять зробити селфі з виборчої дільниці, викласти його у мережі та отримати за це подарунки, серед яких- айфон.

Як повідомлялось, станом на 12 годину до поліції Запорізької області надійшло 7 повідомлень про можливе порушення виборчого законодавства в день голосування. За всіма фактами проводяться перевірки.

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У Бердянську відкриті всі 65 виборчих дільниць. У другий тур вийшли Олександр Свідло (Опозиційна платформа за життя) та Валерій Баранов (За майбутнє).