Мер Ужгорода назвав викриття СБУ схеми підкупу виборців провокацією проти себе

Мер Ужгорода Богдан Андріїв назвав операцію СБУ з викриття в місті схеми підкупу виборців, проведену напередодні, провокацією проти нього перед виборами.

Про це він заявив на пресконференції в Ужгороді, передає кореспондент Укрінформу.

"Я вважаю провокацією затримання в Боздошському парку начебто громадянина, який збирав чи скуповував голоси на мою користь. Я не знаю, що це за особа і що він та для кого скуповував. Зі ЗМІ почув, що його назвали головою одного з ОСББ міста. Хочу наголосити, що я жодного стосунку до цього інциденту не маю, ані члени моєї родини чи моєї команди. Це, я вважаю, абсолютна провокація, яка спрямована на те, щоби підірвати довіру ужгородців до мене і зробити вигляд, що я якимось чином хочу вплинути на результати волевиявлення", - сказав Андріїв.

Операцію правоохоронців із затриманням громадянина в Ужгороді чинний мер назвав черговою спробою його очорнити.

"Ми всі прекрасно знаємо, як це робиться. Шукається особа, яка має якісь негаразди із законом, так звана торпеда, потім шукається інша особа, яка бере ці кошти. Вони відбудуться якимось штрафом чи проведуть добу у СІЗО, а найголовніше, що є інформпривід говорити те, що в Ужгороді йде підкуп ужгородців з моєї сторони", - акцентував Андріїв.

Чинний мер Ужгорода заявив, що вимагає максимально об’єктивного розслідування цієї справи та всіх аспектів цієї "брудної провокації".

Як повідомлялося, напередодні Служба безпеки України викрила схему підкупу виборців на користь одного з кандидатів на посаду Ужгородського міського голови.

За попередньою версією слідства, організував підкуп житель обласного центру. Зловмисник залучив до оборудки голову правління одного з ОСББ для збору підписів виборців, пропонуючи 500 гривень за кожен голос.

ЦВК призначила другий тур виборів мера в Ужгороді на 22 листопада. В ньому братимуть участь чинний мер Богдан Андріїв та кандидат від "Слуги народу" Віктор Щадей.