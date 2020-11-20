Вінницьку облраду очолив експрокурор області В’ячеслав Соколовий

Вінницьку обласну раду восьмого скликання очолив депутат від фракції «Української стратегії Гройсмана» - експрокурор області В’ячеслав Соколовий.

Відповідне рішення ухвалила сесія Вінницької обласної ради, передає кореспондент Укрінформу.

До бюлетеня для таємного голосування було включено дві кандидатури - В’ячеслава Соколового, а також Андрія Гижка, висунутого фракцією «Європейська Солідарність».

За підсумками голосування, за Соколового проголосували 68 із 78 присутніх на сесії депутатів. Андрія Гижка - експершого заступника голови Вінницької ОДА, а нині проректора ДонНУ ім. Василя Стуса, підтримали 10 депутатів.

В’ячеслав Соколовий обраний до Вінницької обласної ради за партійним списком «Української стратегії Гройсмана», безпартійний. В окрузі, де він балотувався, за нього проголосувала 2921 особа. З березня 2014-го по вересень 2019 року він перебував на посаді прокурора Вінницької області. На момент висунення кандидатом у депутати Вінницької обласної ради був заступником голови фермерського господарства «Плебанівський сад»(с. Плебанівка Шаргородського району), яким керує його дружина.

Соколовому 45 років, він має двох доньок.

У своїй декларації(після звільнення) за 2019 рік Соколовий з нерухомості вказав житлові будинки у м. Шаргород площею 155 квадратних метрів, вартістю майже 100 тис. грн, і будинок площею 297 квадратних метрів у с. Бохоники під Вінницею, який коштує 40 тис. грн власницею яких є його дружина. На дружину записані й кілька земельних ділянок загальною площею близько 53 тис. квадратних метрів. Окрім того, Соколовому належить 50% загального капіталу ФГ «Плебанівський сад».

Також у декларації Соколового вказано 2 банківських рахунки, на яких він зберігає 300 тис. грн та 59 тис. доларів США, його дружина – 308 тис. грн і 65 тис. доларів. Як дохід за 2019 рік він вказав 706,9 тис. грн зарплати на посаді прокурора Вінницької області, 79 тис. грн – як заступника голови фермерського господарства «Плебанівський сад», 400 тис. грн дивідендів, отриманих у ФГ «Плебанівський сад», а також 103,6 тис. грн пенсії.

З транспортних засобів у декларацію включено автомобіль Toyota land cruiser 2010 року випуску, яка на момент придбання у 2015 році коштувала 98 тис. грн, її власником вказаний батько новообраного голови облради.

Як повідомляв Укрінформ, у результаті місцевих виборів-2020 до Вінницької обласної ради пройшли шість політичних партій: «Українська стратегія Гройсмана»(40 депутатів), «Європейська солідарність» і ВО «Батьківщина»(по 11), «За майбутнє» і «Опозиційна платформа – За життя»(по 7) та «Слуга народу»(8 депутатів). Вони, відповідно, створили шість депутатських фракцій. Всього у Вінницькій облраді 84 депутати.