На Вінниччині завершують капремонт ділянки міжнародної траси М-21

На Вінниччині у межах Національної програми «Велике будівництво» завершують капремонт ділянки міжнародної траси М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє Служба автомобільних доріг у Вінницькій області, передає Укрінформ.

«На об’єкті #Великебудівництво км 386+968 – 392+053 в районі населених пунктів Глибока Долина – Лучинець на автомобільній дорозі М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський підрядники завершують влаштування шару щебенево-мастичного асфальтобетону. Роботи буде завершено до кінця року», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проєкт капітального ремонту ділянки траси М-21 передбачає улаштування на дорозі шару регенерації та вирівнюючого шару, а також верхнього шару ЩМА (щебенево-мастичний асфальтобетон).

У ході робіт здійснюється розширення проїзної частини, влаштування нового бар’єрного огородження. На дорожнє покриття наноситься пластикова розмітка, а уздовж дороги встановлюються нові дорожні знаки.

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Робити на зазначеній ділянці траси міжнародного значення виконує підрядна організація ТОВ «Ростдорстрой».

Національний проєкт "Велике будівництво", ініційований Президентом Володимиром Зеленським, стартував 1 березня 2020 року, коли одразу на понад 300 об’єктах одночасно розпочалися будівельні роботи. У планах цього року — зведення та оновлення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: facebook.com/vn.ukravtodor