На Миколаївщині відремонтували одну з найгірших доріг України

На капітально відремонтованій трасі Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв 19 листопада відкрили рух транспорту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор).

"19 листопада ми відкрили рух транспорту по капітально відремонтованій трасі Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв, яку довгий час називали однією з найгірших доріг України. Зараз 66 кілометрів покриття автошляху вже в цементобетоні", - повідомили в Укравтодорі.

Голова Укравтодору Олександр Кубраков, вітаючи жителів Миколаївщини, зазначив, що дорога Н-14 має велике стратегічне значення для країни та веде до Миколаївських портів. При правильній експлуатації очікуваний міжремонтний термін бетонної дороги Н-14 складає 18 років.

"Ремонтувати трасу передбачалося протягом трьох років, але ми впоралися за рік. При цьому якість робіт на дуже високому рівні, так як фахівці Служби автодоріг та я особисто постійно здійснювали контроль якості виконаних робіт від основи до покриття дороги. Щоб захистити трасу від перевантажень вже скоро перед Миколаєвом буде встановлено автоматичний ваговий контроль WIM для зважування в русі", - розповів очільник Служби автодоріг Владислав Невеселий.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Миколаївщину 21 серпня, де він проінспектував будівництво бетонної дороги Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв, сказав, що на Миколаївщині до кінця 2020 року буде капітально відремонтовано або збудовано близько 200 кілометрів доріг, а наступного року планується цю кількість збільшити у 2,5 раза.

У межах програми Президента "Велике будівництво" у 2020 році на будівництво та відновлення доріг у Миколаївській області виділено фінансування із бюджету – 4,2 млрд грн, із них - 1,2 млрд грн передбачено на реконструкцію дороги Н-14.

Фото: Служба автомобільних доріг у Миколаївській області