У Мінрегіоні оприлюднили дані про готовність об'єктів

Згідно з даними моніторингу реалізації проєктів програми «Велике будівництво» готовність об'єктів, які мають бути завершені до кінця 2020 року, становить: школи – 95%, садочки – 94%, спортивна інфраструктура – 90%, інші – 91%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

«Наразі готовність об’єктів, які входять до програми Президента в частині об’єктів 100/100/100 та мають бути завершені до 2020 року, складає: школи – 95%, садочки – 94%, спортивна інфраструктура – 90%, інші – 91%. Такі дані надано областями робочій групі Мінрегіону з моніторингу реалізації проєктів програми «Велике будівництво», яка на постійній основі відслідковує виконання програми у всіх регіонах, зокрема щодо стану та темпів робіт, ефективності використання коштів та відповідності якості виконуваних робіт міжнародним стандартам», – йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований восени 2020 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. З 1 березня 2020 року, в межах проєкту на понад 300 об’єктах одночасно розпочалися будівельні роботи. У планах цього року — зведення та оновлення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: oda.zht.gov.ua