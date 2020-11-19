На Миколаївщині відкрили нову бетонну дорогу
Велике будівництво
Укрінформ
На Миколаївщині в межах програми «Велике будівництво» відкрили нову бетонну дорогу Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв.
Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі Служби автомобільних доріг Миколаївської області.
«В рамках програми «Велике будівництво» Президента Володимира Зеленського 19 листопада ми відкрили новозбудовану бетонну дорогу Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв», - розповіли у пресслужбі.
Загалом йдеться про 66 км дороги у Вітовському районі. Загальна вартість її сягає 1,7 мільярда гривень. Будівельники обіцяють, що вона служитиме щонайменше 50 років, адже зведена за новими сучасними технологіями.
Досі ця ділянка вважалася однією з найгірших доріг в Україні.
Фото: dozor.kr.ua