На Миколаївщині відкрили нову бетонну дорогу

На Миколаївщині в межах програми «Велике будівництво» відкрили нову бетонну дорогу Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі Служби автомобільних доріг Миколаївської області.

«В рамках програми «Велике будівництво» Президента Володимира Зеленського 19 листопада ми відкрили новозбудовану бетонну дорогу Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв», - розповіли у пресслужбі.

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Загалом йдеться про 66 км дороги у Вітовському районі. Загальна вартість її сягає 1,7 мільярда гривень. Будівельники обіцяють, що вона служитиме щонайменше 50 років, адже зведена за новими сучасними технологіями.

Досі ця ділянка вважалася однією з найгірших доріг в Україні.

Фото: dozor.kr.ua