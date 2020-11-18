На Житомирщині за 16 мільйонів оновили школу та звели амбулаторію

У Квітневій ОТГ на Житомирщині у межах програми «Велике будівництво» завершили реконструкцію школи та будівництво амбулаторії.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Житомирську ОДА.

«Голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко з робочою поїздкою відвідав Квітневу об’єднану територіальну громаду та перевірив, як завершено комплекс робіт із реконструкції об’єктів соціального призначення – Квітневої ЗОШ І-ІІІ ступенів та амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Проєкти реалізовані в рамках національної програми «Велике будівництво», - йдеться у повідомленні.

У школі замінили рулонну покрівлю на ПВХ-мембранну та дерев’яні вікна й двері на металопластикові, утеплили та оздобили зовнішні стіни та підвал, зробили вимощення навколо будівлі, відремонтували систему водовідведення. Заклад розрахований на 150 дітей з 9 сіл. Загальна кошторисна вартість робіт становить майже 7 млн грн.

Крім того, у селі Квітневе побудували амбулаторію на 1-2 лікарів з житлом. Для закладу придбані спеціалізований автомобіль Renault Duster та комплект телемедичного обладнання. Амбулаторія буде обслуговувати 4325 людей. На її будівництво витрачено близько 9 млн грн.

Зазначається, що це вже п’ята побудована цього року сільська амбулаторія на Житомирщині.

Програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

Фото: oda.zht.gov.ua