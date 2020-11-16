На Закарпатті запустили рух через міст-довгобуд у Буштині

На Закарпатті запустили рух по новозбудованому мосту в Буштині. Міст був довгобудом, роботи розпочали ще у 2006-му році, а в 13-му заморозили.

Новий міст розвантажить державну дорогу Н-09 та забезпечить краще сполучення між Закарпаттям та Івано-Франківськом, а зі старого, історичного, зроблять артоб'єкт, повідомив на відкритті мосту голова Закарпатської ОДА Олексій Петров, передає кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні, 16 листопада, на трасі Н-09 у нас на Закарпатті відкрито об'єкт стратегічної інфраструктури — це міст через річку Тереблю в смт. Буштино на Тячівщині. Закарпатці чекали його фактично із 2006 року, коли почалися роботи із будівництва мосту, а потім у 2013 вони заморозилися. Цьогоріч ми знайшли і технічне рішення, і можливість фінансування, і, дякуючи Службі автодоріг, зробили міст і здали відповідно до календарного плану, як і обіцяли,” - повідомив Петров.

Новий міст має довжину понад 157 метрів.

“Буштинський міст розвантажить напрямок на трасі Н09 Мукачево-Рогатин, який був постійно перевантажений через те, що старий міст, аварійний, не витримував трафіку. Зараз дістатися із Закарпаття до Івано-Франківська буде швидше та простіше,” - запевнив голова ОДА.

Як повідомляється, роботи над Буштинським мостом-довгобудом були відновлені влітку 2020-го згідно з Програмою Президента «Велике будівництво». Підрядником було заплановано відмонолітити захисну залізобетонну плиту, влаштувати гідроізоляцію та асфальтобетонне покриття. Також на мосту встановили перильне та бар’єрне огородження, освітлення. Завершилося будівництво за планом — у листопаді 2020.

За словами дорожників, які здавали об'єкт, робота була непроста — адже працювали за проєктом 10-річної давності: зараз використовують інакші технології та матеріали.

Примітно, що новий міст добудували поруч з аварійним 70-річним мостом, який був закритий для великовагового транспорту.

Голова Закарпатської ОДА заявив, що зі старого історичного моста через Тереблю, який підлягає демонтажу та утилізації, зроблять артоб'єкт.

Як повідомляв Укрінформ, початок національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета програми - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, в межах проєкту, на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: zakarpattya.net.ua