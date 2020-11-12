Об'єкти «Великого будівництва» готові на 92% - Мінрегіон

Будівельна готовність об'єктів програми Президента «Велике будівництво», станом на 11 листопада, становить 92%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінрегіону.

Зазначається, що школи, які входять до програми, готові на 94%, дитсадки – на 93%, спортивна інфраструктура – на 89%, інші об’єкти готові на 87%.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов відмітив позитивну динаміку використання коштів, які передбачені на відновлення інфраструктури та компенсації постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій громадянам. Він також підкреслив, що деяким областям слід активізувати будівництво проєктів сфери охорони здоров’я.

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«Ми на завершальній стадії. Кожен проєкт програми, який заплановано до здачі у цьому році, має бути завершено у заплановані терміни, а особливо в частині об’єктів сфери охорони здоров’я. Результати виконання цьогорічної програми Президента «Велике будівництво» стануть фундаментом програми на наступний рік, яка буде містити 30 відсотків об’єктів, спрямованих на економічний розвиток регіонів», – наголосив він.

Як повідомляв Укрінформ, національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований восени 2020 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. З 1 березня 2020 року, в межах проєкту на понад 300 об’єктах одночасно розпочалися будівельні роботи. У планах цього року — зведення та оновлення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: khoda.gov.ua