На Закарпатті у Нижній Апші звели дитсадок на 100 місць

У Нижній Апші на Закарпатті в межах проєкту "Велике будівництво" побудували новий садок на 100 місць.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють у Закарпатській ОДА.

"Будівництво дитячого садка на 100 місць у с. Нижня Апша завершено. Цей об’єкт зведено у рамках президентської програми «Велике будівництво»." - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проєкт передбачав будівництво двоповерхового дитсадка, 4 групових майданчиків з тіньовими навісами, загальний гімнастичний майданчик, встановлення очисних споруд та накопичувального резервуара, два в’їзди, огородження території дитячого садка, благоустрій та озеленення території.

В Закарпатській ОДА наголосили на інноваційності цього проєкту, що полягає у використанні високотехнологічних установок водопостачання та водовідведення, встановленні біофільтра та енергоощадних технологій теплопостачання.

Сучасний Нижньоапшанський ДНЗ відповідає вимогам та потребам розвитку дитини.

Будівництво дитсадка вирішує питання у селі щодо забезпечення дітей віком до 6 років дошкільною освітою.

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Загальна кошторисна вартість об’єкта – понад 23,4 млн грн, із них 14,5 млн грн (62 %) – це кошти державного бюджету, понад 8,9 млн грн (38 %) – кошти місцевого бюджету.

Як повідомляв Укрінформ, початок національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета програми - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, у межах проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: carpathia.gov.ua