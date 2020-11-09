У Щасті капітально відремонтували міст

Шляхопровід на виїзді зі Щастя у бік Сєвєродонецька капітально відремонтовано в межах проєкту «Велике будівництво».

Про це повідомила Служба автодоріг у Луганській області, передає Укрінформ.

«У поточному році в рамках проєкту «Велике будівництво» проводився капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю поблизу міста Щастя. Шляхопровід розташований на км 68 + 910 автомобільної дороги першої категорії Н-21 Старобільськ – Луганськ – Хрустальний – Макіївка – Донецьк (маршрут Станиця Луганська – Сєвєродонецьк)», - ідеться в повідомленні.

Шляхопровід було збудовано у 1993 році. На момент початку робіт фахівці визначили його експлуатаційний стан як обмежено працездатний. Довжина мосту – 63,6 метра, габарит мосту – Г-11+11 метрів.

Замовник робіт – Служба автомобільних доріг у Луганській області. Роботи на шляхопроводі практично завершені. На поточному тижні – нанесення розмітки, на черзі – здача шляхопроводу в експлуатацію.

Капітальний ремонт дороги «Сєвєродонецьк – Станиця Луганська», ініційований торік Президентом Володимиром Зеленським, розпочато в квітні нинішнього року. Довжина маршруту – близько 130 км. На даний момент тут залишається закінчити ремонт великого мосту через річку Айдар поблизу районного центру Новоайдар. Термін виконання робіт – до кінця поточного місяця.

Фото: lg.ukravtodor.gov.ua