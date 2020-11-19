Закарпатці визначили ключові напрямки для розвитку регіону
Про це заявив Олександр Солонтай, експерт з регіонального розвитку, на презентації соцдослідження настроїв закарпатців в Укрінформі, передає кореспондент агентства.
"Закарпатці самі відповіли, в чому бачать розвиток регіону. Він — за виробництвом органічних продуктів і туристичною галуззю. Це є пряма відповідь, що треба підтримувати і де треба інвестувати в Закарпатті", - сказав Солонтай.
За його словами, ще дві галузі, які люди бажають розвивати на Закарпатті, - це виробництво меблів і переробка деревини та зелена енергетика.
"Якщо це поєднувати і пам'ятати, що це є високовартісним, то це зможе зробити Закарпаття столицею органіки в Україні. А також областю, де найбільше людей, котрі залучені в різних видах туризму", - зазначив Солонтай.
Як повідомлялося, в Укрінформі Фонд Демократичні ініціативи ім.І.Кучеріва презентував соціальне дослідження настроїв закарпатців. Дослідження проводилося з 24 серпня по 10 вересня 2020 року, загалом було опитано 1000 респондентів — половина з-поміж репрезентативної вибірки жителів області (6 міст та 15 сіл) та 500 представників нацменшин (з угорської, румунської, ромської та словацької громад Закарпаття).