На автобус «Чернігів - Київ» напали двічі за день

Про вечірній напад у Фейсбуці розповів чернігівський журналіст Єгор Бречко, який їхав у атакованому транспортному засобі, передає кореспондент Укрінформу.

"Другий напад на автобус "Автолюкс" за день", - підписав Бречко фотографії його розбитих вікон.

У коментарях він пояснив, що пригода сталася 18 листопада о 21 годині біля села Скибин Броварського району Київщини, коли автобус повертався зі столиці до Чернігова. У транспортний засіб невідомі кинули дві каменюки - в лобове та бокове скло. Окрім журналіста, в салоні було ще четверо людей. Ніхто не постраждав, хоча одна дівчина дуже злякалася: один із каменів потрапив у вікно, біля якого вона сиділа, й на пасажирку посипалися скляні уламки.

Водій викликав поліцію. Пасажирів пересадили в інший автобус.

Це був другий за день напад на автобус компанії "Автолюкс". Як повідомляло агентство, перший стався 18 листопада о пів на п'яту ранку в Чернігові. Невідомі обстріляли автобус із трьома пасажирами, ймовірно, з травматичної зброї.

Перевізник повідомив, що то був уже третій напад у Чернігові на його автобуси за неповні півтора місяця. У компанії припускають, що атаки організовують конкуренти, яким не подобається, що "Автолюкс" возить людей на 30 грн дешевше (за 70, а не за 100 грн, як інші), офіційно продає квитки і загалом забезпечує кращу якість обслуговування. Чернігівці про перевізника в соцмережі відгукуються тільки позитивно.

Компанія "Автолюкс" наголошує, що є офіційним пасажирським перевізником, який має усі необхідні дозволи на здійснення пасажирських перевезень та сплачує податки. Рейсові автобуси сполученням "Київ - Чернігів" почали курсувати 9 вересня 2020 року.

Як повідомили кореспонденту Укрінформу в секторі комунікації поліції Чернігівської області, правоохоронці розслідують інциденти з автобусами "Автолюкса" в рамках єдиного кримінального провадження, відкритого за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Оперативно-розшукові дії тривають.