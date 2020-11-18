Львів закупив 10 тисяч тестів на COVID-антиген

Львів закупив 10 тисяч тестів на COVID-антиген

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Укрінформ
Львів коштом міського бюджету закупив швидкі тести на антиген COVID-19 - партія у кількості 10 тисяч штук уже прибула до міста.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради, передає Укрінформ.

«З початку листопада вели переговори про закупівлю тестів на антиген. Сьогодні отримали першу партію — 10 тисяч наборів. До кінця місяця розраховуємо мати 50 тисяч. Цього вистачить, щоб провести щонайменше 2 хвилі тестувань медиків та освітян, які кожного дня контактують з великою кількістю людей», — зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Як повідомили в управлінні охорони здоров’я Львівської міської ради, експрес-тести СOVID-19 Ag — американського виробника «Abbott». Придбано 400 упаковок, у кожній із яких — по 25 тестів (тобто загалом це 10 000 тестів). Вартість закуплених тестів — 2 млн 400 тис. грн.

Експрес-тест роблять за процедурою, схожою з ПЛР-тестами: з допомогою ватного тампона беруть мазок зі слизової носоглотки. Результат буде готовий за 15−30 хвилин. Позитивний результат такого тесту (як і тесту ПЛР) свідчить про наявність вірусу в організмі людини саме в цей момент (натомість ІФА-тести показують, чи хворіла людина на коронавірус і чи має антитіла до нього).

За весь час пандемії на Львівщині підтверджено 38 577 випадків інфікування коронавірусом (у Львові 16 373), з них 1094 летальні (в обласному центрі 487).

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Як повідомлялося, в Україні станом на 18 листопада лабораторно підтверджені 570 153 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу 12 496.

Фото: city-adm.lviv.ua / Роман Балук

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