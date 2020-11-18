Львів закупив 10 тисяч тестів на COVID-антиген

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради, передає Укрінформ.

«З початку листопада вели переговори про закупівлю тестів на антиген. Сьогодні отримали першу партію — 10 тисяч наборів. До кінця місяця розраховуємо мати 50 тисяч. Цього вистачить, щоб провести щонайменше 2 хвилі тестувань медиків та освітян, які кожного дня контактують з великою кількістю людей», — зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Як повідомили в управлінні охорони здоров’я Львівської міської ради, експрес-тести СOVID-19 Ag — американського виробника «Abbott». Придбано 400 упаковок, у кожній із яких — по 25 тестів (тобто загалом це 10 000 тестів). Вартість закуплених тестів — 2 млн 400 тис. грн.

Експрес-тест роблять за процедурою, схожою з ПЛР-тестами: з допомогою ватного тампона беруть мазок зі слизової носоглотки. Результат буде готовий за 15−30 хвилин. Позитивний результат такого тесту (як і тесту ПЛР) свідчить про наявність вірусу в організмі людини саме в цей момент (натомість ІФА-тести показують, чи хворіла людина на коронавірус і чи має антитіла до нього).

За весь час пандемії на Львівщині підтверджено 38 577 випадків інфікування коронавірусом (у Львові 16 373), з них 1094 летальні (в обласному центрі 487).