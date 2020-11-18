Львів закупив 10 тисяч тестів на COVID-антиген
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Укрінформ
Львів коштом міського бюджету закупив швидкі тести на антиген COVID-19 - партія у кількості 10 тисяч штук уже прибула до міста.
Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради, передає Укрінформ.
«З початку листопада вели переговори про закупівлю тестів на антиген. Сьогодні отримали першу партію — 10 тисяч наборів. До кінця місяця розраховуємо мати 50 тисяч. Цього вистачить, щоб провести щонайменше 2 хвилі тестувань медиків та освітян, які кожного дня контактують з великою кількістю людей», — зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.
Як повідомлялося, в Україні станом на 18 листопада лабораторно підтверджені 570 153 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу 12 496.
Фото: city-adm.lviv.ua / Роман Балук