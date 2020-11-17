На Одещині зіткнулися військовий тягач і мікроавтобус

У Лиманському районі Одещини в неділю, 15 листопада, зіткнулися тягач, який транспортував військову техніку, і мікроавтобус Mercedes Sprinter.

Відомості про це сьогодні, 17 листопада, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 425 КК України (Недбале ставлення до військової служби), повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

У результаті ДТП постраждала пасажирка цивільного авто - її госпіталізували з переломами плеча, стегна та ребер.

Як поінформували у відомстві, слідство перевіряє версію про недбале ставлення до військової служби посадових осіб однієї з військових частин Одеської області, невжиття ними заходів, спрямованих на супровід негабаритної військової техніки автомобільною дорогою, а також недотримання вимог безпеки при евакуації озброєння, що призвело до зіткнення.

Наразі призначено трасологічну та автотехнічну експертизи, а також досліджується причетність інших осіб до вчинення правопорушення.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві. Процесуальне керівництво – Військова прокуратура Одеського гарнізону Південного регіону України.

Фото: vppdr.gp.gov.ua