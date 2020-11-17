На Донеччині коштом Ізраїлю відремонтували вісім криниць - на відкриття приїхав посол

Надзвичайний та Повноважний Посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон та його заступник Йоав Бистрицьки 17 листопада взяли участь у відкритті оновлених джерел чистої питної води у селищах Зайцеве і Кодема, що у Бахмутському районі на Донеччині.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив керівник пресслужби Бахмутської міської ради Сергій Калашников.

«У цих двох селах - Зайцеве і Кодема - постійно була проблема із забезпеченням населення питною водою. І ось зараз і в Зайцевому, і в Кодемі по 4 колодязі в кожному селі було оновлено та відкрито за рахунок Посольства Держави Ізраїль та ізраїльським агентством з розвитку міжнародного співробітництва MASHAV у співпраці із гуманітарною місією «Проліска», - розповів Калашников.

На Донеччині коштом Ізраїлю відремонтували вісім криниць/Фото: Олексій Рева, Фейсбук

Він додав, що ці вісім криниць пройшли повну відбудову і переоблаштування.

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За словами Джоела Ліона, як тільки вони дізналися, що мешканці цих селищ на сході України мають проблеми з питною водою, то вирішили допомогти.

«Держава Ізраїль добре відома своїми досягненнями у водних технологіях, але у цьому випадку ми керувалися нашим гаслом «тікун олам» (виправлення світу), забезпечуючи мешканцям безперешкодний доступ до чистих джерел питної води», - сказав посол.

Відкриття криниць пройшло також за участю міського голови Бахмута Олексія Реви, дипломатів посольства, представників гуманітарної місії «Проліска» та місцевого керівництва селищ Зайцеве і Кодема.

Міський голова Рева на своїй сторінці у Фейсбуці подякував від імені громади гуманітарній місії «Проліска», Посольству Ізраїлю та агентству MASHAV за відновлені у селах.

«Впевнений, це лише перший крок до плідного співробітництва з новими міжнародними партнерами», - наголосив мер та опублікував фотографії з цієї події.

У пресслужбі Посольства Держави Ізраїль в Україні нагадали, що ізраїльське агентство міжнародного співробітництва MASHAV створене наприкінці 50-х років, щоб сприяти світовому господарському та соціальному прогресу шляхом підготовки кваліфікованих фахівців і передачі сучасних технологій. Діяльність MASHAV має кілька напрямків і складається з міжнародних курсів у сферах, де Ізраїль є лідером (сільське господарство, суспільство, освіта, охорона здоров'я і навколишнього середовища тощо); консультацій фахівців, та спільних міжнародних дослідницьких програм.