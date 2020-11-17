Житомир отримав від благодійників 4000 COVID-тестів для діагностики вчителів

Житомирська міська рада отримала 4000 тестів на коронавірус від благодійників, які використають для експрес-діагностики вчителів.

Як передає Укрінформ, про це інформує Житомирська міська рада.

«Міська рада отримала тести від благодійників для виявлення коронавірусної інфекції. Вже від завтра педагогічні працівники пройдуть безкоштовне тестування на COVID-19 методом експрес-діагностики», - йдеться у повідомленні.

Тести дозволять медпрацівникам за 15 хвилин діагностувати захворювання та ізолювати його носіїв, щоб запобігти поширенню COVID-19.

Зазначається, що за результатами експрес-діагностики департамент освіти міськради підготує пропозиції щодо організації освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти з 23 листопада.

Наразі в Житомирі до школи ходять лише учні 1-4 класів. Всі інші навчаються дистанційно.

Як повідомляв Укрінформ, виконавчий комітет Житомирської міської ради прийняв рішення про проведення експрес-діагностики на коронавірус для працівників закладів загальної середньої освіти.

На Житомирщині підтверджено 23 447 випадків COVID-19, 13 065 осіб одужали, 393 померли.

Наразі вся територія області віднесена до червоної зони епіднебезпеки.

В Україні станом на 17 листопада лабораторно підтвердили 557 657 випадків COVID-19, з них за добу – 11 968.

Фото: zt-rada.gov.ua