З нагоди Дня студента львівських левів вбрали в мантії і маски

Левів при вході у львівську Ратушу одягли в мантії та маски.

Міський голова Львова Андрій Садовий у Фейсбуці привітав студентів зі святом, передає Укрінформ.

«Традиційно до Дня студента львівські леви переодягаються в студентські мантії. Цього року маска — теж невід‘ємний атрибут. Вітаємо всіх причетних! Всім щасливого студентського життя!» - написав мер Львова.

Молодь на площі перед міською радою виконала студентський гімн, найактивніших молодих державотворців нагородили грамотами.

«Поки ти вчишся — ти живеш, ти маєш драйв. До всіх студентів, які сьогодні навчаються в наших університетах, я маю дуже велику повагу, тому що ви нашому древньому місту Лева завжди даєте молоду, сильну, добру енергію», - сказав перед нагородженням Садовий.

Читайте також: В Україні стартує третій конкурс наукових студентських робіт на тему Революції Гідності

Як повідомили у мерії, сьогодні, 17 листопада також відбудеться Третя молодіжна сесія Львівської міської ради, яка є прототипом справжньої депутатської сесії. На ній молодь голосуватиме за проєкти на 2021 рік, що стосуються розвитку молодіжного середовища міста.

Фото: ЛМР