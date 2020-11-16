Суд визнав законною реєстрацію Кернеса мером Харкова на підставі заяви з е-підписом

Другий апеляційний адміністративний суд визнав законною реєстрацію Геннадія Кернеса міським головою Харкова на підставі заяви, поданої з використанням електронного підпису.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Суспільне.

"Суд першої інстанції дійшов вірного висновку, що відповідач діяв виключно в рамках закону, оскільки заява була створена та підписана у спосіб, передбачений Виборчим кодексом України, підписант такої заяви був безумовно та однозначно ідентифікований та мав діючий кваліфікований сертифікат відкритого ключа, тому відсутні підстави для задоволення позовних вимог", - оголосила головуюча у колегії суддя Зоя Подобайло.

До Харківської міської виборчої комісії позивалася кандидат на посаду міського голови Ірина Денисова. До апеляційної скарги долучилася інша кандидатка Наталя Пилипенко.

Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада стало відомо, що Геннадія Кернеса офіційно зареєстрували Харківським міським головою. Його заяву про реєстрацію Харківська міська територіальна виборча комісія отримала в електронному вигляді з електронним підписом.

9 листопада поліція Харкова за фактом зникнення Кернеса розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з приміткою "безвісти зниклий" КК України. Однак уже наступного дня справу закрили через встановлення місця перебування Кернеса.

Вночі 16 вересня Геннадія Кернеса приватним літаком транспортували до берлінської клініки "Шаріте" на лікування від коронавірусу та запалення легенів.

Фото: city.kharkov.ua