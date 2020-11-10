Кернес передав харків'янам привіт із «Шаріте»
Як передає Укрінформ, Фукс розмістив фото у Телеграмі.
"Геннадій Адольфович передає привіт із "Шаріте", - написав бізнесмен.
Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада слідчий Шевченківського райвідділу поліції Харкова за заявою активіста Артура Газієва відкрив кримінальне провадження про зникнення Геннадія Кернеса.
10 листопада кримінальна справа була закрита. Як пояснили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області, "після спілкування з близьким оточенням Кернеса його місцеперебування встановлено".
Уночі 16 вересня Геннадія Кернеса доставили літаком з Харкова до німецької клініки "Шаріте" на лікування від коронавірусу і двостороннього запалення легенів.
5 листопада перший віцемер Харкова Ігор Терехов запевнив, що втретє обраний мером Харкова Геннадій Кернес повернеться в місто до 20 грудня.