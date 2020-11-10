Поліція Харкова закрила справу за фактом зникнення Кернеса

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла телефоном начальник відділу комунікації ГУ Нацполіції України в Харківській області Олена Баранник.

"Єдине на сьогодні - кримінальне провадження вже закрито", - зазначила Баранник.

За її словами, справу про зникнення Кернеса учора було відкрито за заявою громадянина, і це є законно. "Але справу закрито після спілкування з найближчим оточенням людини і тим, що її місце перебування відомо", - додала начальник відділу комунікації поліції.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада слідчим Шевченківського відділу поліції Харкова за заявою активіста Артура Газієва про зникнення мера Харкова Геннадія Кернеса було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з приміткою "безвісти зниклий" Кримінального кодексу України.

5 листопада перший віцемер Харкова Ігор Терехов заявив, що утретє обраний мером Харкова Геннадій Кернес, який лікується від коронавірусу в берлінській клініці "Шаріте", повернеться до міста до 20 грудня. Саме до цього дня має відбутися перша сесія нової міськради і Кернес проведе її сам, наголосив Терехов.

3 листопада директор Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко спростував інформацію, поширену в соцмережах, про нібито смерть Кернеса у берлінській клініці "Шаріте".

Геннадія Кернеса доправили санітарним літаком до Німеччини вночі 16 вересня у зв'язку з інфікуванням коронавірусом та двостороннім запаленням легенів.