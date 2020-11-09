Кернеса зареєстрували мером Харкова

Геннадія Кернеса, який набрав найбільше голосів на мерських виборах 25 жовтня 2020 року, офіційно зареєстрували Харківським міським головою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Суспільне.

Заяву про реєстрацію Харківська міська територіальна виборча комісія отримала від Кернеса в електронному вигляді з електронним підписом, підтвердила Суспільному голова міської ТВК Ольга Мозгова .

7 листопада міська ТВК ухвалила постанову "Про реєстрацію міського голови". Її текст оприлюднили на сайті Харківської міської ради.

"До Харківської міської територіальної виборчої комісії Харківського району Харківської області надійшла Заява "про реєстрацію міського голови" та додані до неї документи, зареєстрована за № 1015 07 листопада 2020 року від Кернеса Геннадія Адольфовича, обраного Харківським міським головою Харківського району Харківської області...", — йдеться у тексті постанови.

За результатами виборів, Геннадій Кернес набрав 60,34% (195044 голосів).

Кернес не брав участі у передвиборчій кампанії та не голосував. З 16 вересня він перебуває на лікуванні в Німеччині через COVID-19 і викликані ним ускладнення.