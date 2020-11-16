Запоріжжя: медики сподіваються на локдаун вихідного дня

У міських лікарнях розгорнули додаткові місця для лікування “ковідних” хворих

Усього за півтора місяця у Запоріжжі кількість хворих на коронавірус зросла майже в п'ять разів. Якщо на початку жовтня в місті було 1896 підтверджених випадків, то станом на 16 листопада – вже 9671.

Ситуацію з лікуванням у місті ускладнює те, що тут немає ані власної інфекційної лікарні, ані інфекційних відділень. Тож місцевій владі довелось швидко перепрофілювати існуючі медичні заклади.

ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ У “ТУРБОРЕЖИМІ"

Всього за кілька днів Запоріжжя та область вийшли в “лідери” серед регіонів за кількістю хворих на коронавірус. У мерії кажуть, що ситуація в місті хоча й напружена, але контрольована.

“Так, справді, якщо на початку жовтня було 200-300 випадків на тиждень, то зараз на день маємо понад 400. Це все призводить до великого напруження у медичних закладах. До пандемії у Запоріжжі не було жодного інфекційного відділення та жодної інфекційної лікарні. Так історично склалося. Тож ми в пожежному режимі зробили лікарню №2 ковідним госпіталем. Там є 120 ліжок. Лікарня №6 – на її базі маємо 200 ліжок, лікарня №7 – 130 ліжок та лікарня №9 – 160 ліжок, запускається лікарня №1, де підготовлено 90 ліжок”, – говорить заступник міського голови Запоріжжя Анатолій Пустоваров.

Хворих дітей приймають у дитячій лікарні №5, а вагітних – лікуватимуть у пологовому будинку №4.

“У дитячій лікарні ми підготували 21 місце. Там є кисень, все необхідне обладнання. У пологовому будинку підготовлено 60 ліжок, також вирішено питання з киснем. Зазначу, що тут надають допомогу не лише мешканкам Запоріжжя, а й приймають вагітних із районів, що розташовані неподалік міста”, – додав посадовець.

З Анатолієм Івановичем ми зустрілись в його кабінеті в міській раді. Чиновник одразу попередив: розмова буде швидкою, адже далі за планом – нарада з лікарями. Він запевнив, що кожного дня отримує від медиків оперативну інформацію: кількість вільних місць у стаціонарах, кількість хворих серед медиків, матеріально-технічне забезпечення та інше.

РОЗГОРНУТІ РЕЗЕРВИ

“А чи можна відвідати лікарню №1, де розгортаються додаткові місця?”, – питаємо під час розмови.

“Так, можна разом. Якраз буду в лікарні (13 листопада, – авт.). Вони отримують обладнання, гроші на придбання якого були виділені на позачерговій сесії (на початку листопада, з бюджету Запоріжжя було виділено 25 мільйонів гривень на закупівлю 15 апаратів ШВЛ, 15 моніторів пацієнта, 3 пересувних рентген-апарати, 100 кисневих концентраторів, – авт.), – відповів він.

Отже, лікарня №1 – багатоповерховий медичний заклад (відомий також як лікарня-залізничників). Ковідне відділення працює з 16 листопада.

“Є централізований кисень. Реанімація раніше була на 6 місць, а тепер – на 9. Лікарня чекає на надходження нової мобільної цифрової рентген-установки та кисневих концентраторів”, – коментує завідуюча відділенням анестезіології КЗ Міська лікарня №1 Алла Болгова.

Під час візиту до лікарні нам показали приміщення реанімації, де тривали роботи з монтажу обладнання. Сам поверх розділений на чисті, сірі та червону зони, але журналістів туди не пустили. Медики кажуть, що дуже хвилюються, через те, що тепер їм доведеться працювати з ковідними хворими.

У разі, якщо ситуація погіршуватиметься, то в резерві лікарні є ще 90 ліжок, для їх запуску необхідно вирішити питання із забезпеченням кисню. В ідеалі, треба будувати стаціонарну кисневу лінію.

“За останній час дуже багато людей дізнались, що таке апарат штучної вентиляції легень. На боротьбу з коронавірусом мерія виділила понад 150 млн грн. Ми придбали більш ніж 50 апаратів ШВЛ. Але в нас раніше також була програма з оновлення матеріально-технічної бази реанімацій і ми теж понад 50 апаратів купили. Тож можна говорити, що ми додали більш як 100 апаратів. У лікарнях Запоріжжя працюють французькі та швейцарські апарати”, – коментує заступник мера Анатолій Пустоваров.

Запорізькі чиновники кажуть, що МОЗ рекомендував, аби на місцях 80% ліжок у лікарнях були забезпечені киснем, але вони ставлять собі за мету – 100%.

“Хочемо додати до кінця року 300-400 ліжок із киснем, але це швидко не робиться. Наразі Запоріжжя отримало на кисень 3 млн грн, і він працює в 5-ти лікарнях. Ми просимо ще 5 млн грн”, – додав Пустоваров.

МУНІЦИПАЛЬНА ПЛР-ЛАБОРАТОРІЯ

На базі тієї ж першої лікарні будується муніципальна ПЛР-лабораторія. На її створення та технічне оснащення із міської казни виділили 5,7 млн гривень.

“ПЛР-лабораторія будується поряд із бактеріологічною, у приміщенні, де раніше був архів, який ми перенесли. Лабораторія розрахована на один апарат, що дозволить проводити близько 200 досліджень на добу. Передбачає обслуговування стаціонарів міських лікарень, аби розвантажити обласну лабораторію МОЗ. У майбутньому, коли ситуація з ковідом покращиться, її можна буде перепрофілювати під дослідження на гепатит, наприклад”, – розповідає заступниця директора з медичної частини КНП “Міська лікарня №1” Людмила Нестерова.

Муніципальна лабораторія має запрацювати у лютому 2021 року. Зараз у Запоріжжі майже 90% усіх тестів на COVID-19 проводить ДУ “Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ”. У міській раді говорять, що тієї кількості досліджень – а це близько 2000 на добу, недостатньо щоби оперативно діагностувати ковід саме у стаціонарних хворих, які потребують оперативного втручання хірургії й не можуть чекати 2-5 діб.

“Собівартість одного тестування доходить до 1000 грн. Для мешканців міста ми проводитимемо їх безкоштовно, але за направленням лікаря, це питання ще будемо ретельно обговорювати та узгоджувати. Але вже зараз ми розуміємо, що нам необхідна підтримка держави”, – говорить заступник міського голови Анатолій Пустоваров.

Наразі в місті хворіє приблизно кожен 4-5 медичний працівник. У міськраді сподіваються, що із запуском муніципальної лабораторії зможуть знизити рівень захворюваності саме серед медичного персоналу.

“Розуміємо, що медики втомились. Ми підтримуємо лікарів і дякуємо їм за роботу. Ситуація в Запоріжжі напружена, але повністю контрольована. Лікарні й лікарі забезпечені. Наше завдання – зробити так, аби всі, хто може лікувати вдома, робили це якісно, а в стаціонарах була достатня кількість місць і кисню, аби рятувати людей, які є у важкому та середньому стані”, – додає чиновник.

ЯКЩО ЛОКДАУН ВИХІДНОГО ДНЯ НЕ ЗУПИНИТЬ КОВІД, МІСТА “ЗАЧИНЯТЬ”

Наразі в лікарнях міста зайняті близько 70-80% ковідних місць (цифри озвучені без урахування додаткових 90 ліжок). У мерії кажуть, що з жодної терапевтичної лікарні не можна зробити інфекційну лікарню, якщо мова не йде про повну реконструкцію.

Чиновники і медики розуміють, що ковід стає агресивнішим, а стан хворих – важчим.

“Побудувати за 6 місяців лікарню в Україні, на жаль, немає можливості, тому ми перепрофілюємо наші медичні заклади. Але кількість лікарень і лікарів – обмежена. Межа ця буде. Раніше ми боялись 5000 хворих, а вже маємо 11000 і більше, тепер боїмось 15000-20000. Коли йде мова про коронавірус, то на місяць прогнозувати ми не можемо, але на 2 тижні – цілком. У нас є вільні ліжка у лікарнях №2, 6, 9. Намагаємося балансувати”, – кажуть у міськраді.

Там сподіваються, що позитивні результати дасть введений з 14 листопада локдаун вихідного дня. Але якщо це не спрацює і кількість хворих, які потребуватимуть госпіталізації, зрівняється з кількістю вільних ліжок у лікарнях, то влада буде змушена повністю “зачинити” міста на карантин, так само як це було навесні.

Ольга Звонарьова, Запоріжжя

Фото пресслужби мерії