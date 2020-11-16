Підприємці з речових ринків перекрили трасу поблизу Вінниці

Вінницькі підприємці, які працюють на речових ринках, на знак протесту проти карантину вихідного дня перекрили трасу в селищі Стрижавка поблизу обласного центру.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив учасник акції Володимир Базелюк.

«Тут різні ФОПи - власники магазинів і працівники речових ринків, підприємці з інших галузей бізнесу, яких зачепив карантин вихідного дня. Вони наперед сплатили податки, за оренду, вклали гроші в товар, а тепер виявились крайніми у боротьбі з ковідом. Жодна постанова уряду не має позбавляти нас конституційного права на працю», - сказав Базелюк.

За його словами, на акцію протесту у селищі Стрижавка вийшли підприємці, які торгують непродовольчими товарами на центральному та муніципальному ринках м. Вінниці, власники крамничок і місцевих торговельних мереж. Вони упродовж півгодини безперервно рухалися по нерегульованому пішохідному переходу через міжнародну трасу і не пропускали транспорт.

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Підприємці висловлювали незадоволення запровадженням карантину вихідного дня, яке, за їх словами, знищує їхній бізнес. Вони принесли плакати з написами «Вимагаємо зберегти мікробізнес в Україні» і скандували гасло «Дайте працювати!». Загалом участь в акції взяли близько ста осіб.

Станом на 11.00 рух транспорту на зазначеній ділянці траси відновлено.

У Вінниці в понеділок невдоволені запровадженням карантину вихідного дня підприємці, які працюють на речових ринках, блокували рух у центрі міста.

Перекриття вулиці Соборної близько 12.00 улаштували учасники акції протесту, які перед цим уранці понеділка перекривали міжнародну трасу у селищі Стрижавка. Це підприємці, які торгують непродовольчими товарами на центральному та муніципальному ринках. Вони висловлювали обурення запровадженням карантину вихідного дня, яке, за їх висловами, руйнує мікробізнес.

Участь в акції у Вінниці взяли близько 50 осіб. Спочатку вони вдалися до пікетування будівлі ОДА. Підприємці вимагали, аби до них вийшли керівники облдержадміністрації. Утім, голова ОДА Сергій Борзов наразі лікується від ковіду, а першої заступниці очільника голови ОДА Наталі Заболотної на той момент в приміщенні адмінспоруди не було.

Представники протестувальників відмовились направити ініціативну групу для зустрічі із заступником голови облдержадміністрації Сергієм Здітовецьким, вимагаючи, аби посадовці «вийшли до народу». Позаяк спілкування у форматі, якого вони вимагали, не відбулося, підприємці перекрили рух у центрі міста, безперервно рухаючись пішохідним переходом.

Як повідомляв Укрінформ, у середу у Вінниці на марш протесту проти запровадження карантину вихідного дня вийшли власники та підприємці ресторанного бізнесу, у четвер відбувся пікет підприємців біля міської ради.

11 листопада Кабінет Міністрів ухвалив рішення про відмову від адаптивного карантину і введення на території всієї країни обмежень помаранчевого рівня. Також рішенням уряду на три тижні, починаючи з 14-15 листопада , вводиться карантин вихідного дня.

В Україні станом на 16 листопада лабораторно підтверджено 545 689 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 9 832.