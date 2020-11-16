На Житомирщині госпіталізують до 18% хворих із COVID-19

На Житомирщині показник госпіталізації хворих із коронавірусом в середньому становить 15-18%.

Про це на брифінгу розповіла заступниця голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

«В середньому цей відсоток (госпіталізацій – ред.) становить 15-18%. Це пацієнти середньої тяжкості захворювання та важкі», - підкреслила заступниця голови ОДА.

У лікарнях області на апаратах штучної вентиляції легень зараз перебувають 8 пацієнтів, а 264 – на кисневій підтримці.

На Житомирщині підтверджено 22 874 випадків COVID-19, 12 487 осіб одужали, 379 померли.

Наразі вся територія області віднесена до червоної зони епіднебезпеки.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 16 листопада в Україні лабораторно підтвердили 545 689 випадків COVID-19, з них за добу – 9 832.