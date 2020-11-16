Гірників ОРДЛО вербують до шахт Росії - представник омбудсмена

Вербувальники з РФ заманюють гірників ОРДЛО на роботу в російських шахтах

Як передає Укрінформ, про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив представник уповноваженого з прав людини Верховної Ради в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський.

«Так, нами встановлено, що на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей працюють так звані рекрути з РФ, які здійснюють набір шахтарів працевлаштуватись на шахти РФ у Кемеровську, Ростовську області, Хабаровський край. Обов’язкова умова - оформлення паспортів РФ за спрощеною процедурою», - йдеться в повідомленні правозахисника.

За його даними, лише цього року в ОРЛО окупаційні адміністрації РФ закрили 19 шахт, а в ОРДО 22 шахти. Водночас почали посилено працювати рекрути з РФ.

Лисянський зазначив, що на шахти РФ виїжджають цілі бригади шахтарів з ОРДЛО; вони пояснюють це тим, що на шахтах РФ зарплатню виплачують більш-менш вчасно, в той час, як окупанти в ОРДЛО багатьом шахтарям досі не погасили заборгованість, а виїхати на заробітки до інших країн під час пандемії практично не можливо.

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Наголошується, що окупаційні адміністрації РФ в ОРДЛО практично знищили вугільну промисловість в ОРДЛО, не залишаючи вибору шахтарям. В РФ на шахтах зарплатні низькі, порівнюючи їх з тим навантаженням та об’ємом роботи, які виконують працівники, і тому вони іноді виходять на акції протесту.

"Вербуючи українців, РФ таким чином намагається створити за їхній рахунок конкуренцію на тамтешньому ринку праці", - зауважив правозахисник.

Як повідомлялося, в ОРДЛО протягом квітня 2020 року були закриті шахти «Новопавлівська», «Міусинська», «Вергелівська», розглядається питання «сухої» консервації шахти «Никанор-Нова». Протягом року очікується закриття ще 5 шахт.