На Донеччині шахтарі вимагають вивести вугільні підприємства з простою

На Донеччині тривають акції протесту шахтарів, які вимагають виводу вугільних підприємств з режиму простою, виплати заборгованості по зарплаті, відновлення роботи ринку збуту вітчизняного вугілля.

Про це у Facebook 10 червня повідомив голова Незалежної профспілки гірників України (НПГУ), народний депутат Михайло Волинець.

«На Донеччині тривають акції на підтримку делегації шахтарів та профспілковців, які зараз перебувають в столиці... Гірники вимагають виводу вугільних підприємств з режиму простою, повернення тисяч людей на робочі місця, виплати зарплатної заборгованості, відновлення роботи ринку збуту вітчизняного вугілля», - написав профспілковий лідер.

На Донеччині протестують шахтарі

Він нагадав, що ініціативна група направилася до Києва, щоб передати резолюцію з вимогами працівників вугледобувних підприємств до Кабміну, Міненерго, Офісу президента.

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Як повідомляв Укрінформ, Донецька обласна держадміністрація направила до вищого керівництва України пропозиції щодо відновлення повноцінної роботи шахт ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля», які з 1 квітня були виведені у простій. За словами голови Донецької обласної державної адміністрації Павла Кириленка, основною проблемою на сьогодні, на думку профспілок, є відсутність збуту вугільної продукції через невиконання учасниками ринку електроенергії прогнозованого балансу електроенергії, затвердженого Міненергетики.