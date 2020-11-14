На Житомирщині підприємці перекривали трасу - вимагали не закривати ринок

У суботу, 14 листопада, у перший день дії карантину вихідного дня, підприємці з міста Овруч (Житомирська область) перекрили міжнародну автодорогу М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський.

Інформацію про це Житомир.info підтвердила речниця ГУ Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко, повідомляє Укрінформ.

За попередньою інформацією, протест був пов'язаний суто з призупиненням роботи місцевого ринку.

«Близько 9:45 год надійшло повідомлення про те, що у місті Овручі по вулиці Шевченка громадяни частково обмежують рух через автодорогу. Організовано об’їзд для легкових автомобілів, утруднення дорожнього руху немає. За попередньою інформацією, акція пов’язана з тим, що місцева влада призупинила роботу місцевого ринку», – повідомила Ващенко.

О 13:18 Ващенко поінформувала, що станом на 13:00 заходи закінчилися.

Як повідомлялося, з 14 листопада 2020 року вперше в України запроваджують карантин вихідного дня, який передбачає дозвіл на роботу лише продуктових магазинів, аптек, фінансових та медичних установ, пошти, АЗС та СТО. Втім, житомирські підприємці вважають таке рішення незаконним та передали відповідне звернення в обласну адміністрацію.

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У суботу та неділю підприємці збиралися працювати у звичному режимі. А на позачерговому засіданні виконавчого комітету, яке відбулося 13 листопада, зняли питання щодо введення карантину вихідного дня, оскільки постанова на той час ще не була опублікована в «Урядовому кур’єрі».

Фото: www.zhitomir.info