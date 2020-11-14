СБУ затримала кримінального авторитета, якого шукали по всій Україні

На Рівненщині СБУ затримала кримінального авторитета, який перебував у розшуку за скоєння тяжких злочинів.

Про це повідомляє пресофіцер Управління СБУ в Рівненській області у Фейсбуці.

"Служба безпеки України встановила місцезнаходження та затримала кримінального авторитета, який знаходився у всеукраїнському розшуку. Оперативники спецслужби встановили, що раніше неодноразово засуджений кримінальник з жовтня 2020 року переховувався від правоохоронців за скоєння злочинів у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Зловмисник причетний до незаконного позбавлення волі людини та нанесенням тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого", - йдеться у повідомленні.

За скоєне фігуранту загрожує позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна, уточнили в СБУ.

Підозрюваного затримали за місцем тимчасового проживання на одній з баз відпочинку на Рівненщині. Під час затримання він чинив опір правоохоронцям і намагався втекти.

Також у чоловіка вилучили підроблений паспорт громадянина України, який він використовував для «конспірації».

Наразі вирішується питання щодо застосування до затриманого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також перевіряється можлива причетність зловмисника до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів.

Спецоперація проводилась співробітниками Управління Служби безпеки України у Рівненській області спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції.

Як повідомляв Укрінформ, Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який готував диверсію на Рівненщині.