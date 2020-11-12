СБУ затримала «смотрящого» за Харківщиною

Правоохоронці під час масштабної спецоперації затримали кримінального авторитета - так званого «смотрящого» за Харківщиною, який майже 4 роки переховувався.

Про це, як передає Укрінформ, повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що затримали зловмисника за місцем його тимчасового проживання у Сумах, де він переховувався від правосуддя з 2017 року.

«Оперативники спецслужби встановили місцезнаходження зловмисника, який у кримінальних колах вважається «смотрящим» за Харківською областю. За даними слідства, фігурант причетний до вчинення низки злочинів, у тому числі незаконного поводження зі зброєю, а також опору і погрозам правоохоронцям. За скоєне йому загрожує позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна», - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо застосування до затриманого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також перевіряється можлива причетність фігуранта до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів.

Фото: СБУ