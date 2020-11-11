СБУ оголосила підозру ватажку терористів, який катував українських полонених

СБУ оголосила підозру ватажку терористів, який катував українських полонених

Укрінформ
Служба безпеки України викрила одного з ватажків так званої «МДБ ДНР», який причетний до переслідування українських громадян на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донеччини.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в пресцентрі СБУ.

За даними слідства, місцевий житель у 2014 році приєднався до лав незаконних збройних формувань. Ватажки угруповань бойовиків призначили його так званим «заступником начальника управління МДБ ДНР».

Співробітники СБУ задокументували, що, перебуваючи на «посаді», зловмисник давав вказівки щодо незаконних затримань і ув’язнення українських громадян. Також він брав участь у допитах полонених і тортурах над ними.

Читайте також: СБУ затримала дев'ятого учасника диверсійної групи «Бергмана»

Наразі фігурант переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донеччини.

Слідчі СБУ заочно повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-