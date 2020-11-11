СБУ оголосила підозру ватажку терористів, який катував українських полонених

Як передає Укрінформ, про це повідомили в пресцентрі СБУ.

За даними слідства, місцевий житель у 2014 році приєднався до лав незаконних збройних формувань. Ватажки угруповань бойовиків призначили його так званим «заступником начальника управління МДБ ДНР».

Співробітники СБУ задокументували, що, перебуваючи на «посаді», зловмисник давав вказівки щодо незаконних затримань і ув’язнення українських громадян. Також він брав участь у допитах полонених і тортурах над ними.

Наразі фігурант переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донеччини.

Слідчі СБУ заочно повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.