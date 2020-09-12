СБУ затримала агента ФСБ, який готував диверсію на Рівненщині

СБУ затримала агента ФСБ, який готував диверсію на Рівненщині

Укрінформ
Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який готував диверсію на Рівненщині. Контакт із кадровим співробітником ФСБ житель Одеської області встановив у травні 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба СБУ.

"Зловмисник запропонував ворогу свої послуги у вчиненні вбивств українських військових, задіяних в операції Об'єднаних сил. Також він передавав агресору інформацію військового характеру", - зазначається у повідомленні.

У вересні 2020 року агент ФСБ отримав нове завдання від кураторів: здійснити диверсію на одному з об’єктів "Рівнеоблводоканал".

Контррозвідники затримали зловмисника безпосередньо після закладання ним вибухового пристрою.

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Затриманому готується повідомлення про підозру за статтями "Державна зрада" та "Диверсія" Кримінального кодексу України.

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