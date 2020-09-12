СБУ затримала агента ФСБ, який готував диверсію на Рівненщині

Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який готував диверсію на Рівненщині. Контакт із кадровим співробітником ФСБ житель Одеської області встановив у травні 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба СБУ.

"Зловмисник запропонував ворогу свої послуги у вчиненні вбивств українських військових, задіяних в операції Об'єднаних сил. Також він передавав агресору інформацію військового характеру", - зазначається у повідомленні.

У вересні 2020 року агент ФСБ отримав нове завдання від кураторів: здійснити диверсію на одному з об’єктів "Рівнеоблводоканал".

Контррозвідники затримали зловмисника безпосередньо після закладання ним вибухового пристрою.

Затриманому готується повідомлення про підозру за статтями "Державна зрада" та "Диверсія" Кримінального кодексу України.