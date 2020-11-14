У Львові поліція зупинила концерт гурту «Бумбокс» через порушення карантину

Поліція припинила концерт у нічному клубі Львова, який проходив з порушенням карантинних вимог.

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає Укрінформ

Як зазначається, 13 листопада під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили повідомлення про те, що в одному з львівських нічних клубів відбувається концерт з порушенням протиепідемічних заходів.

Правоохоронці встановили, що організатори концерту не забезпечили дотримання необхідної дистанції між глядачами, окремі з яких до того ж перебували у закладі без масок.

"Виявивши правопорушення, поліцейські негайно припинили концерт", - інформують у правоохоронному відомстві.

На організатора складено адмінпротокол за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення, йому загрожує штраф від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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За інформацією ЗМІ, йдеться про концерт гурту "Бумбокс", який проходив у концертному залі нічного клубу Malevich. Зазначається, що на заході одночасно перебували кілька сотень глядачів.

На фото з концерту, які публікували львів‘яни у соцмережах, видно, що переважна більшість людей була без масок. Зокрема, журналістка Анастасія Абрамець написала у Фейсбуці: "Відсотків 10 в масках".

Фото: www.npu.gov.ua