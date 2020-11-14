У Львові поліція зупинила концерт гурту «Бумбокс» через порушення карантину
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає Укрінформ
Як зазначається, 13 листопада під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили повідомлення про те, що в одному з львівських нічних клубів відбувається концерт з порушенням протиепідемічних заходів.
Правоохоронці встановили, що організатори концерту не забезпечили дотримання необхідної дистанції між глядачами, окремі з яких до того ж перебували у закладі без масок.
"Виявивши правопорушення, поліцейські негайно припинили концерт", - інформують у правоохоронному відомстві.
На організатора складено адмінпротокол за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення, йому загрожує штраф від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
За інформацією ЗМІ, йдеться про концерт гурту "Бумбокс", який проходив у концертному залі нічного клубу Malevich. Зазначається, що на заході одночасно перебували кілька сотень глядачів.
На фото з концерту, які публікували львів‘яни у соцмережах, видно, що переважна більшість людей була без масок. Зокрема, журналістка Анастасія Абрамець написала у Фейсбуці: "Відсотків 10 в масках".
Фото: www.npu.gov.ua