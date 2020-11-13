У Запоріжжі створюють муніципальну ПРЛ-лабораторію

У Запоріжжі на базі міської лікарні №1 стартували роботи із створення ПЛР-лабораторії. Вона робитиме 200 досліджень на добу.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив заступник міського голови Запоріжжя Анатолій Пустоваров.

"Муніципальна лабораторія буде розташовуватися на базі міської лікарні №1 та зможе проводити близько 200 досліджень на добу. Кадри вже набрано - це 4 людини. До кінця року ми закінчимо всі ремонтні роботи, придбаємо обладнання. Ми будемо робити тестування безкоштовно за направленням лікаря”, - сказав Пустоваров.

Кошти на придбання обладнання та витратних матеріалів були виділені на позачерговій сесії міської ради. Мова йде про 5,7 млн гривень.

Наразі ПЛР-тестування проводить обласний лабораторний центр МОЗ (близько 1700 - 2000 досліджень на добу), а також кілька сотень досліджень кожного дня виконують приватні лабораторії.

Як раніше повідомлялось, станом на ранок 12 листопада в області 16 084 лабораторно підтверджені випадки зараження коронавірусом, з яких 799 виявили за останню добу. В Україні за добу зафіксовано 11057 випадків.