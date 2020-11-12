Скіфський курган на Миколаївщині: МКІП закликає покарати «чорних копачів»

Про це повідомляє пресслужба МКІП, передає Укрінформ.

«Це злочин! Відповідні листи з проханням терміново вжити заходів уже направлені від МКІП. Але особисто від себе закликаю Нацполіцію контролювати ситуацію на місцях. Також - довести справу до суду щодо арешту техніки та виявлення осіб «чорних копачів», які розкрадають національну спадщину», - заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Він також попросив вжити заходів і голову Миколаївської облдержадміністрації.

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«Важливо встановити на місцях камери зйомки для цілодобового моніторингу. Це б дозволило відслідковувати наявність «чорних копачів» на території цілодобово кожного дня та забезпечило б миттєве реагування», - зазначив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, на Миколаївщині у селі Скобелеве Казанківського району активісти виявили незаконне розкопування із застосуванням важкої техніки унікального кургану, який належить до Висунської групи царських скіфських поховань. Курган є унікальною пам'яткою археології, що датується V століттям до н. е. Маючи близько 8 м заввишки, в діаметрі цей курган сягає понад 85 м. Таких величезних поховальних пам’яток на території України відомо дуже небагато.

Курган ще за радянських часів був узятий на державний облік як пам’ятка археології. За інформацією Спілки археологів України, здійснення археологічних розкопок цього кургану найближчими роками не планувалося - було ухвалено рішення зберегти спадщину наступним поколінням у максимально неушкодженому вигляді.