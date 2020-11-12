Скіфський курган на Миколаївщині цілодобово охоронятиме поліція

Поліція цілодобово охоронятиме унікальний скіфський курган в Казанківському районі на Миколаївщині, який «чорні археологи» продовжують розкопувати, попри розголос.

Про це під час брифінгу 12 листопада повідомив начальник ГУ Нацполіції у Миколаївській області Сергій Шайхет, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наразі мною прийняте рішення про те, що поліція цілодобово охоронятиме скіфський курган в Казанківському районі до того часу, як буде прийняте рішення про його консервацію. Хоча, хочу зазначити, у поліції немає прямої функції та можливостей тривалий час охороняти всі кургани», - сказав Шайхет.

Він також розповів, що наразі поліції невідомо, де знаходиться техніка, яка розкопувала курган і яку було передано на відповідальне зберігання ТОВ "Варта міста", адже у поліції немає рішення місцевого суду щодо накладання на техніку арешту.

«Ще 6 листопада поліція звернулася до місцевого суду з проханням накласти арешт на 2 одиниці техніки – бульдозер та екскаватор, які були зафіксовані на розкопках кургану при виїзді на місце події поліції. Проте досі рішення з цього приводу не прийняте. А ми не маємо повноважень забирати цю техніку на штрафмайданчик без рішення. Таке зволікання мене дивує», - зазначив Шайхет.

За його словами, це вже повторне звернення до суду з даного питання. Перше було ще у червні цього року, коли вперше було зафіксовано несанкціоновані розкопки кургану. «Тоді техніку передали на відповідальне зберігання у сільську раду. Проте згодом суд відмовив у її арешті - і техніку повернули власникам», - сказав очільник обласної поліції.

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Він також наголосив, що розслідування триває, і не виключено, що незабаром будуть пред’явлені підозри. При цьому він також висловив здивування позицією місцевих мешканців, а особливо сільського голови, які начебто жодного разу не звернулися до поліції з повідомленням про незаконні розкопки кургану. За його словами, щоразу це робили миколаївські активісти, які виїздили на місце події. Місцеві також відмовляються давати свідчення по цьому факту.

Як повідомляв Укрінформ, на Миколаївщині у селі Скобелеве Казанківського району ведуться грабіжницькі розкопки унікального кургану, який належить до Висунської групи царських скіфських поховань. Йому близько 2,5 тисячі років. Розкопки ведуться невідомими людьми із застосуванням важкої техніки. Роботи ведуться на приватному полі, яке охороняє фірма ТОВ “Варта міста” з Одеської області. Зловмисники вкопалися в землю глибше, аніж заввишки сам курган - 12 метрів.

Поліція порушила кримінальне провадження за статтею 298, ч.3 ККУ (навмисне незаконне знищення об’єктів культурної спадщини).

Проте попри розголос та звернення до поліції, незаконні розкопки унікального скіфського кургану на Миколаївщині продовжуються. В цьому 11 листопада пересвідчилися миколаївські археологи і активісти, які разом з представниками управління культури Миколаївської ОДА та колегами з інституту археології НАН України знову побували на скіфському кургані в Казанківському районі.

Фото: Ілля Зелінський