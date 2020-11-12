Міськрада Коростеня просить центральну владу скасувати карантин вихідного дня

Депутати міської ради Коростеня, що на Житомирщині, звернулися до Прем’єр-міністра та голови Верховної Ради з пропозицією відмінити карантин вихідного дня.

Як повідомляє Укрінформ, про це у Фейсбуці інформує Коростень Офіційний Інформаційний.

«Міська рада вважає за доцільне відмінити в державі карантин вихідного дня, а пропонує надати право громадам визначати правила роботи на конкретній території з урахуванням поточної ситуації», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що звернення міської ради адресоване голові Верховної Ради та Прем’єр-міністру.

Міськрада Коростеня просить скасувати карантин вихідного дня

Підставою пропозиції міськради щодо відміни карантину вихідного дня стало звернення фізичних осіб-підприємців та найманих працівників, які провадять торгову, торгово-виробничу та іншу діяльність з надання побутових послуг населенню.

Наразі вся Житомирська область перебуває у червоній зоні епіднебезпеки.

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Кабінет Міністрів ухвалив рішення про відмову від адаптивного карантину і запровадження на території України обмежень помаранчевого рівня. Також рішенням уряду починаючи з 14 листопада на три тижні запроваджується карантин вихідного дня. Під час нього діє заборона на роботу будь-яких магазинів, установ, закладів громадського харчування, культури тощо, окрім громадського транспорту, продовольчих магазинів, медичних і фінансових установ, аптек, АЗС (за винятком зон харчування), СТО, ветеринарних аптек.