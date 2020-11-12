На Чернігівщині майже третина новообраних голів місцевих громад – жінки

На Чернігівщині жінки становлять майже третину новообраних голів територіальних громад, і за цим показником область лідирує в Україні.

Про це після аналізу попередніх результатів місцевих виборів у Фейсбуці повідомила директор Чернігівського регіонального офісу Програми "U-LEAD з Європою" Ірина Кудрик.

"Якимось дивом саме Чернігівщина спромоглася генерувати, народити, надихнути на лідерство найбільшу кількість голів громад - жінок. Ми - перші в усій Україні. В нашій області з 57 новообраних голів громад - третина (17) - жінки! Пишаюсь дівчатами, які не забоялись, наважились і змогли", - наголосила вона.

За словами Кудрик, наймолодша очільниця громади теж, імовірно, - на Чернігівщині. Це - новобраний Яблунівський сільський голова, юристка за освітою Вікторія Сім’ячко, якій лише 25 років.

Принагідно Кудрик згадала й інших високопосадовців-жінок на Чернігівщині або вихідців з регіону. І те, що саме жінка нині очолює й головний орган виконавчої влади області - Чернігівську облдержадміністрацію. Призначена нещодавно її головою Анна Коваленко - єдина в Україні жінка на цій посаді.

У коментарях під постом Ірини Кудрик директор Чернігівського центру підвищення кваліфікації держслужбовців Володимир Бойко зазначив, що третина жінок у керівництві органами місцевого самоврядування - це традиція Чернігівщини, якій уже років 20, і досить сталий показник. Протилежна ситуація була з головами райдержадміністрацій, на посади яких призначали чоловіків, та останні вибори підтвердили життєві реалії.

Фото: pik.cn.ua